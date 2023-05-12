Петербург и Волгоградская область подписали программу сотрудничества на три года

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Волгоградской области Андрей Бочаров подписали программу сотрудничества между регионами на 2023-2025 годы. Об этом 12 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что сотрудничество предполагает развитие в областях образование, культуры, медицины, туризма, здравоохранения, IT, социальных сфер и цифровой экономики. Особое внимание губернатор Беглов выделил развитию молодежного и патриотического туризма. По его словам, поручение работать над этими отраслями дал президент России Владимир Путин.

«Наше партнерство создает новые возможности для расширения и укрепления двухстороннего экономического, гуманитарного, образовательного, социально-культурного, патриотического сотрудничества и межпарламентского взаимодействия»,— добавил глава Волгоградской области Бочаров.

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