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Коммерсантъ FM
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У министра иностранных дел Германии сломался второй за три дня самолет

На борту министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обнаружили неисправность, сообщает Der Spiegel. Запланированный перелет из Дохи в Берлин в связи с этим пришлось отложить. Прибытие госпожи Бербок на Аравийский полуостров в понедельник также произошло с опозданием — тогда поломку обнаружили на другом правительственном Airbus.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок встретилась с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдуллой Аль Саудом

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок встретилась с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдуллой Аль Саудом

Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок встретилась с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом бен Абдуллой Аль Саудом

Фото: Reuters

Вылететь из Дохи глава МИД Германии должна была в полдень в среду. Из-за неисправности самолета, использовавшегося взамен первого, вылет пришлось отложить, и немецкая делегация вернулась в отель на набережной. Der Spiegel сообщает, что из-за подобных инцидентов правительство в 2019 году заказало три новых самолета типа A350. Стоимость контракта издание оценило в €1,2 млрд.

В ходе визита в страны Персидского залива глава немецкого дипведомства посетила Саудовскую Аравию и Катар. В Дохе госпожа Бербок и ее коллега Мохаммед бин Абдуррахман подписали декларацию о намерениях в отношении нового «стратегического диалога» между двумя странами.

Григорий Лейба

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