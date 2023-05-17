Воронежский вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев будет взаимодействовать с парламентами стран Европы, Азии и Африки

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение о новом распределении обязанностей между своими заместителями. Бывший воронежский губернатор Алексей Гордеев, избранный в Госдуму от региона, теперь вместо другого вице-спикера Сергея Неверова будет курировать комитет про промышленности и торговле.

Кроме того, Вячеслав Володин распределил между заместителями обязанности по взаимодействию с международными организациями и парламентами других стран, в том числе и недружественных.

Алексею Гордееву предстоит наладить общение с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС, в нее помимо России входят Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан), а также парламентами Азербайджана, Бразилии, Венгрии, Индии, Монголии, Нидерландов, Шри-Ланки и Южно-Африканской республики.

По мнению политолога Алексея Макаркина, вице-спикеры будут дружить с дружественными странами, а недружественных — разоблачать. Он также считает, что у российской власти есть желание понять, кто будет прислушиваться к их разоблачениям и в недружественных странах.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Вице-спикеры поделили мир».

Иван Недокопов

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