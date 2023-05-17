Уголовное дело привело к закрытию газовой заправки в Петро-Славянке

В поселке Петро-Славянка (Невский район Санкт-Петербурга) возбудили уголовное дело в отношении владельцев газозаправочной станции. Ее деятельность прекращена после проверки, проведенной районной прокуратурой. Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили 17 мая в прокуратуре Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что заправка функционирует «с существенными нарушениями требований законодательства о промышленной безопасности». В частности, на объекте незаконно хранили с целью дальнейшего сбыта баллоны с пропан-бутаном, кислородом, ацетиленом, углекислотой, техгазом. Кроме этого, на заправке выполнялись работы по эксплуатации, обслуживанию, ремонту оборудования и сосудов под давлением, оказывались услуги потребителям по заправке в баллоны газа непосредственно на объекте. Делалось это, как отметили в надзорном ведомстве, игнорируя требования безопасности.

В настоящее время газозаправочная станция не работает, ее генеральный директор получил прокурорское представление.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023–2025 годах в Петербурге планируется ввод в эксплуатацию 11 новых газовых заправок, из них восемь — компримированным (сжатым) природным газом (инвестор — ООО «Газпром газомоторное топливо»), три — сжиженным природным газом (инвестор — ООО «Криогаз»).

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