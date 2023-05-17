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Коммерсантъ FM
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Российская армия будет применять в СВО новую авиаракету «Бронебойщик»

В России начался серийный выпуск авиаракеты повышенного могущества «Бронебойщик», ее будут применять в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин.

«Ракета "Бронебойщик" принята на вооружение и уже пошла в серию, первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО»,— сообщил Александр Кочкин «РИА Новости» на выставке MILEX-2023.

«Бронебойщик» — неуправляемая авиационная ракета, она предназначена для самолетов Су-25, вертолетов Ми-8. Они имеют большее могущество по сравнению с другими неуправляемыми авиаракетами за счет более мощной боевой части, а также возможности пробивать преграды и взрываться за ними.

Как сообщается на сайте Минобороны, боевое могущество боеприпасов — это их способность причинять ущерб требуемого уровня объекту поражения; оно характеризует их действие у цели. Показателем могущества может служить площадь зоны поражения или ее радиус.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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