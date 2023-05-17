В ярославских лесах пропали волки

В Ярославской области популяция волков за два года сократилась в 8 раз. Данные переписи диких животных распространил региональный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волк в ярославском зоопарке

Фото: Илья Бесхлебный Волк в ярославском зоопарке

Фото: Илья Бесхлебный

В 2021 году в ярославских лесах насчитали 99 волков, в 2022-м их было уже 57. По данным переписи 2023 года охотоведы нашли в лесных угодьях региона всего 12 особей волка. В департаменте отмечают, что популяция сокращается за счет «активной работы охотничьих коллективов».

При этом по версии департамента сокращение волков в ярославских лесах приводит к росту популяции лосей и оленей. Причем наибольший рост показывают именно лоси. В 2020 году в Ярославской области было 22 тысячи особей, в 2021 году— 25,4 тыс., в 2022 году —39 тыс. По свежим данным департамента сейчас в ярославских лесах обитает 41450 лосей, около 1038 благородных оленей и 662 пятнистых оленя.

Активно растет число белок. В 2020 году в Ярославской области их было 27 тыс., по переписи 2023 года белок стало более 36 тыс. За три года с 16 до 23 тыс. выросла популяция зайцев. А вот кабанов в ярославских лесах все меньше. В этом году их насчитали 285, годом ранее было 411, а в 2021-м —807.

Также в лесных угодьях Ярославской области прямо сейчас обитают 1324 бурых медведя, 204 рыси и 1150 лисиц. «Основным методом мониторинга является зимний маршрутный учет. Работа основывается на подсчете числа следов животных и визуальной регистрации птиц. Также данные получают с фотографий, сделанных с беспилотников»,— отмечает официальная страница ярославского правительства в VK.

Андрей Иванов