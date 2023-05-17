В США замедлилось возвращение сотрудников в офисы

Процесс возвращения сотрудников американских компаний в офисы замедлился в первом квартале. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные Scoop Technologies, занимающейся разработками и поставками офисного программного обеспечения. Если в четвертом квартале 49% американских компаний требовали от своих сотрудников работать только в офисе, то сейчас эта доля сократилась до 42%.

Сообщается, что компании уже приспособились к гибридному графику работы, когда часть рабочего времени люди находятся в офисе, а часть времени работают из дома. Сотрудники с гибридным графиком в среднем работают в офисе два с половиной дня в неделю — такой график стал сейчас наиболее распространенным среди более чем 4,5 тыс. компаний, которые обслуживает Scoop Technologies.

Отмечается, что ситуации может способствовать низкий уровень безработицы, который дает больше преимуществ работникам, чем работодателям. «Работники заявляют, что очень не хотят находиться в офисе все пять дней,— отметил в интервью WSJ глава Scoop Technologies Роберт Сэдоу.— И большинству компаний приходится приспосабливаться к таким настроениям на рынке труда».

Однако от меньшей занятости офисов страдают арендодатели и владельцы заведений общепита, расположенных в офисных центрах и неподалеку от них. Власти Нью-Йорка уже принимают меры, которые бы стимулировали людей активнее работать в офисах. На прошлой неделе мэр города Эрик Адамс объявил о выделении налоговых льгот для строителей и владельцев офисных площадей, чтобы те реконструировали и модернизировали их, стимулируя таким образом людей больше работать в офисе, а не из дома.

Евгений Хвостик