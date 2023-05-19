Будет внутривенное питание у Миши Карманова!

12 мая на rusfond.ru и в “Ъ” мы рассказали историю полуторагодовалого Миши Карманова из Чувашии («Завтрак на колесиках», Алексей Каменский). У мальчика врожденная патология кишечника, он перенес несколько сложных операций, после которых сформировался синдром короткой кишки. Для того чтобы малыш рос и развивался, жизненно необходимо внутривенное питание, расходные материалы для его введения и лекарства. Но оплатить это семья не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 795 042 руб.) собрана. Родители Миши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Миша Карманов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Миша Карманов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 12 мая 12 598 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», «Ивтелерадио», «Вайнах», «Чита», «Владимир», а также 138 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 17 детям на 28 613 200 руб.