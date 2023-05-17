Пострадавшим от пожаров свердловчанам выплатили 44 млн рублей

На совещании членов правительства РФ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту Владимиру Путину о том, что в регионе произведено 1,7 тыс. выплат жителям населенных пунктов, пострадавших от пожаров, на сумму около 44 млн руб. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Глава МЧС Александр Куренков предложил в дополнение к региональным выплатам оказать погорельцам разовую помощь из федерального бюджета. Владимир Путин инициативу поддержал. «Что касается помощи людям — это само собой разумеется. Предложения нужно учесть при принятии оперативных решений прямо сейчас»,— отметил президент.

Напомним, в Свердловской области действуют 25 природных пожаров на площади 2,8 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. По фактам крупных и резонансных пожаров в Свердловской области возбуждено 34 уголовных дела, из которых 26 — по фактам лесных пожаров. Три уголовных дела уже имеют четырех фигурантов.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте