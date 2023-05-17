Екатеринбургские депутаты потребовали перенести Верх-Исетский завод

Депутаты екатеринбургской гордумы на заседании комиссии по местному самоуправлению предложили перенести на другую площадку Верх-Исетский завод. С таким предложением к главе района Андрею Морозу и департаменту экономики городской администрации выступил депутат Михаил Матвеев.

«Сегодня ВИЗ – уже не тот, что был в советские времена. Там уже нет того металлургического производства, а вот эти цеха по-прежнему стоят и "украшают" набережную. Департамент по экономике в праве рассмотреть этот вопрос, чтобы заставить собственника либо вынести площадку и территорию облагородить, либо резко сократить, ужаться, а территорию, которая не задействована под производство – ее снести и благоустроить»,— заявил Михаил Матвеев.

По словам главы района, завод чувствуют себя удовлетворительного и желания сменить площадку у них нет. «Из больших работ, которые есть в планах – это опустить высоковольтную линию, увести под воду. Это очень большой проект, ее нужно уводить полностью из наземных конструкций и освобождать территорию под жилищное строительство»,— прокомментировал Андрей Морозов.

Начальник департамента экономики Алексей Прядеин в разговоре о заводе также заявил, что предприятие «живое и работающее». «Они развиваются и вкладывают деньги в переоборудование. Все что касается облагораживания территорий – будем стараться выстраивать коммуникацию»,— резюмировал он.

Отметим, что на этом же заседании депутаты раскритиковали организацию рабочих мест и транспорта в Академическом районе.

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