Дело о взыскании липецким производителем картофеля фри «Ви фрай» с ВТБ 1,6 млрд рублей прекращено

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании липецким заводом по производству картофеля фри ООО «Ви фрай» (ранее ООО «ЛВМ Рус»; «Лэм Уэстон Белая дача») 1,58 млрд руб. с ВТБ. Это следует из документов суда. Согласно им, липецкая компания также просила суд признать уведомление недействительной сделкой и применить последствия недействительности сделки, однако разбирательство так и не состоялось. Судебный акт пока не опубликован.

Иск был подан в конце прошлого года и принят к производству в январе 2023-го, подробности требований не раскрывались.

В прошлом году завод сменил собственника, перейдя от нидерландской Lamb-Weston/Meijer к топ-менеджменту группы «Белая дача». В июле 2021 года Lamb Weston/Meijer, еще будучи собственником предприятия, подписывала с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым соглашение о намерениях инвестировать более 13 млрд руб. в расширение производства замороженного картофеля до 225 тыс. т в год и новое направление по производству картофельных хлопьев. Запуск второй очереди на тот момент был запланирован на 2023 год. Под расширение ООО «ЛМВ Рус» получило в ВТБ кредитную линию с лимитом на 11 млрд руб. на восемь лет.

Подробнее о смене собственника компании — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова