В Самаре в ДТП столкнулись четыре авто и пострадали два человека

ДТП с участием четырех авто произошло в Самаре в минувшее воскресенье. Происшествие случилось в 7:40 (MSK+1) в Промышленном районе города на ул. Дыбенко. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По информации полиции, 35-летний водитель ехал за рулем автомобиля Volkswagen Polo в состоянии опьянения и без права управления транспортом двигался в направлении ул. Советской Армии и в районе дома № 104 врезался в машину «Лада-217020» с 58-летним автомобилистом, которая стояла на запрещающий сигнал светофора.

Фото: ГУ МВД Самарской области

От удара отечественное авто отбросило на впереди стоящую машину Suzuki Jimny под управлением 43-летней женщины, которая врезалась в автомобиль Honda Civic с 37-летним водителем. В результате происшествия были госпитализированы две женщины-пассажира автомобиля «Лада-217020» 1967 и 1959 года рождения. Им назначено амбулаторное лечение. Ранее в Самарской области два человека сгорели в автомобиле на трассе М5 «Урал»

Георгий Портнов