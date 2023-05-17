«Журн придумал все это гораздо раньше других»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о концепции магазина часового бренда и его отличиях от других подобных пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: F. P. Journe Фото: F. P. Journe

Независимый часовой бренд F. P. Journe объявляет об открытии нового бутика в Нью-Йорке. Магазин переехал из Верхнего Ист-Сайда на Мерсер-стрит, 53, в район Сохо. Концепция пространства — модная сейчас история скорее клуба по интересам, чем магазина. В духе марки новый нью-йоркский бутик имеет в центре большой бар, а также зону гостиной и библиотеку с коллекцией редких книг по часовому делу. И, разумеется, витрины с разнообразными часами.

Подобные пространства сейчас организовывают разные бренды — от Audemars Piguet до Breitling. В чем отличие Журна? В том, что он придумал все это гораздо раньше других. И в том, что это не плод фантазии дизайнера или маркетолога. Это не какое-нибудь «а сюда давайте купим красивые книги про часы и поставим стеллажи, а вот тут пусть будет бар».

Журн коллекционирует книги о часовом искусстве много лет. Да и бар не случаен. Журн — гедонист. У него в женевском шоуруме всегда вкусная еда, правильный кофе и прочие напитки, некоторые выпущены под собственным брендом. Поэтому и получаются пространства F. P. Journe настоящим и очень гостеприимным домом.