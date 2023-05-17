Липецким потребительским кооперативам выделят еще 32 млн рублей

В Липецкой области подвели итоги еще двух отборов претендентов из числа сельхозкооперативов на получение субсидий. Об этом рассказали в управлении сельского хозяйства Липецкой области. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между получателями распределят еще 31,8 млн руб. в дополнение к уже распределенным в апреле 25,5 млн руб. В целом, как сообщалось ранее, объем господдержки по этому направлению в 2023 году составит 97,2 млн руб.

Средства, которые получат потребительские сельхозкооперативы до конца мая, можно будет направить на приобретение имущества для членов кооперативов, а также спецавтотранспорта, оборудования для хранения, переработки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции и мобильных торговых объектов.

Липецкая область уже пятый год участвует в реализации мероприятий по поддержке развития кооперации в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В прошлом году 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн руб. господдержки.

«Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой господдержке. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день»,— уверен губернатор Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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