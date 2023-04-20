Липецким сельхозкооперативам предоставят 97 млн рублей господдержки

Сельхозкооперативы Липецкой области в 2023 году получат более 97 млн руб. в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. Средства можно будет использовать на закупку сельхозпродукции у членов кооператива, на приобретение сельхозтехники, оборудования и на приобретение имущества для членов кооператива.

Первая часть господдержки будет доведена до получателей уже в конце апреля. Это будут субсидии на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и закупку овощей открытого грунта, картофеля, молока и мяса у самозанятых граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, но не являющихся членами этого кооператива. По итогам отбора 17 сельхозкооперативов из десяти районов получат от 36 тыс. до 7,2 млн руб., всего — 28,8 млн руб.

По данным правительства региона, в прошлом году объем закупленной кооперативами продукции достиг 9,2 млрд. руб., объем производства пищевой продукции — 8,7 млрд. руб.

«Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция — существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Валерия Розбот

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