В Ульяновске мужчина попытался поджечь пункт полиции

Следователи возбудили уголовное дело о попытке поджога пункта полиции в Ульяновске. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Об этом сообщает региональное УМВД.

«Предварительно установлено, что злоумышленник облил входную дверь и оконную раму участкового пункта полиции бензином из пластиковой бутылки и поджог. В результате его действия произошло возгорание деревянной рамы»,– говорится в сообщении.

Фото: УМВД Ульяновской области

Информация о поджоге участкового пункта полиции № 4 ОМВД России по Засвияжскому району Ульяновска поступила правоохранителям в понедельник, 15 мая, в 22:15 (MSK+1). Происшествие случилось на ул. Пушкарева, 26.

Полицейские установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний местный житель.

Ранее в Ульяновске было возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, которые не отреагировали на угрозы 56-летнему жителю города Исмаилу Гусейнову. Из-за этого, по версии следствия, стал возможным инцидент с поджогом дома, в результате чего пострадал двухлетний ребенок.

Георгий Портнов