Утверждено обвинительное заключение по делу, фигурантом которого является сын главы УСК «Сибиряк»

Дело о хищении 13 млн руб. при поставках медицинских изделий для строящегося корпуса красноярской краевой клинической больнице будет направлено для рассмотрения в Центральный райсуд. Обвинительное заключение по делу в отношении исполнительного директора строительной организации и его знакомого утверждено заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным «Ъ-Сибирь», речь идет о сыне главы УСК «Сибиряк» Константине Егорове. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов в 2021 году в Геленджике. В дальнейшем его конвоировали в Красноярск.

По данным следствия, с 2018 по 2019 годы руководитель компании-генподрядчика по строительству и реконструкции больницы, вступил в сговор со своим знакомым, выступившим поставщиком закупаемого оборудования. Нарушив условия госконтракта они поставили медицинское оборудование с заниженными техническими характеристиками, сообщает прокуратура. Санкции статьи о мошенничестве предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы, а также штраф 1 млн руб. На имущество обвиняемых наложен арест.

Вчера стало известно о задержании главы УСК «Сибиряк» Владимира Егорова. Также была задержана его дочь, работающая в компании главным бухгалтером. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств. Сегодня суд изберет им меру пресечения.

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Оксана Павлова