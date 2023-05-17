Следствие предъявило обвинение украинцу, передавшему статуэтку со взрывчаткой убийце Татарского

В СКР сообщили, что заочно предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку; незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), гражданину Украины Юрию Денисову. Ранее он появился в базе розыска МВД.

По данным следствия, Юрий Денисов является членом организованной преступной группы, совершившей теракт в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал блогер и военкор Максим Фомин, известный как Владлен Татарский. По данным следствия, Денисов в феврале 2023 года прибыл в Россию с целью участия в подготовке преступления. Он передал Дарье Треповой статуэтку с взрывчатым веществом, которую она принесла в кафе на встречу с господином Татарским. Впоследствии произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента.

Ранее Дарье Треповой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Денисов, скрывшийся за границей, объявлен в розыск.

Николай Сергеев