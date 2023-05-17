В МИД Финляндии не исключили возможности закрытия генконсульства в Петербурге

В Министерстве иностранных дел Финляндии не исключили возможности закрытия посольства страны в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге после блокировки властями РФ счетов финских диппредставительств. Об этом на пресс-конференции 17 мая сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

«Не исключена ситуация, при которой консульство в Санкт-Петербурге или посольство в Москве пришлось бы закрывать», – цитирует Хаависто Helsingin Sanomat.

При этом министр заявил, что прямо сейчас закрывать консульство в Петербурге или посольство в Москве не планируется. «Понятно, что деятельность посольств за границей должна быть обеспечена», – подчеркнул он.

По словам Хаависто, Финляндия получила информацию о заморозке счетов еще 27 апреля, однако общественности об этом не объявляли, поскольку не видели в происходящем «особой драмы». В начале мая финская сторона направила России ноту с просьбой разъяснить ситуацию.

Также глава МИД Финляндии отметил, что действия российского Центробанка «выглядят как провокация, но не продуманная до конца».

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