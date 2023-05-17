Парк в Богдановиче озеленят почти за 3 млн рублей

Парк культуры и отдыха в Богдановиче (Свердловская область) озеленят за 2,9 млн руб., сообщили в Telegram-канале региональной администрации. Комплексные работы по реконструкции уже завершены, сейчас проходит высадка растений.

По данным правительства, в парке уже высадили 400 деревьев и кустарников, в ближайшее время планируется посадить еще 100 крупных растений. Пространство реконструировали на грант федерального конкурса «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, 15 свердловских городов поборются за гранты на благоустройство территорий. Принять участие в голосовании через «Госуслуги» до 31 мая может каждый житель старше 14 лет. На выбор свердловчан представлено 149 общегородских пространств. Победители будут объявлены до 1 сентября.

Полина Хабарова

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