«Россети Тюмень» направили более 14,5 млн рублей на повышение надежности электроснабжения Медвежьего месторождения газа

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в схеме электроснабжения одного из 10 крупнейших месторождений газа в России – Медвежьего. На проведение работ энергокомпания направила более 14,5 млн рублей.



Воздушная линия общей протяженностью 9,5 км расположена в Надымском районе и питает установку комплексной подготовки углеводородов компании «Газпром». Специалисты переставили 4 опоры ЛЭП на новые фундаменты – это повысило устойчивость энергообъекта в условиях высокой заболоченности почвы. «Россети Тюмень» также смонтировали 192 изолятора и 35 гасителей вибрации, применяемых для повышения устойчивости проводов и грозозащитных тросов к ветровым нагрузкам. Для выполнения работ энергетики привлекли подъемный кран, бульдозер и сваебойный копер.

Плановый ремонт высоковольтной линии «Базовая – ПГП-9» прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения более 1800 жителей села Ныда и гигантского месторождения, где с 1972 года добыто свыше 2 триллионов кубометров газа.