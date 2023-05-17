В Красной поляне провели проверку жалоб посетителей об «отмены Дня Победы»

Руководство НАО «Красная Поляна» провело проверку после того как посетители курорта пожаловались на отсутствие на курорте праздничного убранства в День Победы. Об этом сообщает «Ъ».

Менеджер одного из отелей в разговоре с туристами сказал, что на курорте запрещено празднование 9 Мая в связи с «политикой нейтралитета». На этот случай обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовавший в своем telegram-канале видеозапись беседы.

После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил властям Сочи детально разобраться «по отдельным случаям» в День Победы. В мэрии Сочи “Ъ” сообщили, что проверка по заявлениям гостей Красной Поляны еще не завершена.

Руководство курорта заявило, что озвученная сотрудником отеля информация некорректна, и на самом деле никаких ограничений в связи с отмечанием Дня Победы 9 Мая не было. В НАО «Красная Поляна» также отметили, что 9 мая 2023 года на площадке «Поляна 960» прошел концерт с песнями военных лет, была развернута полевая кухня, в культурном центре «Амфитеатр 960» был организован показ кинофильма «В бой идут одни старики».

Подробнее об этом читайте в тексте «Ъ» «Красная Поляна не придерживается нейтралитета»

Кристина Федичкина