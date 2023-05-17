ФСБ сообщила о задержании четырех сторонников террористической «Хайят Тахрир аш-Шам»

Сотрудники ФСБ задержали четверых мужчин, которые, как утверждается, были пособниками международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ). Задержания происходили на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ЦОС ФСБ, которое приводит «Интерфакс» говорится, что подозреваемые, «следуя инструкциям от функционеров терорганизации», регулярно переводили деньги на счета боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», за счет которых приобретались вооружение, транспортные средства и амуниция. Средства также использовались «для пропаганды террористической деятельности».

«По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность»,— говорится в сообщении.

ФСБ также опубликовала видео с задержания четверых мужчин. Один из них был задержан в одной из квартир многоэтажного дома. На следующих кадрах еще одного мужчину задерживают на железнодорожной станции. Третьего, согласно видео, сняли с самолета. Четвертый мужчина был задержан на территории частного дома. Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская группировка, участвующая в сирийской гражданской войне. Была создана в 2017 году на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». В июне 2020 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

Милена Костерева