Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ сообщила о задержании четырех сторонников террористической «Хайят Тахрир аш-Шам»

Сотрудники ФСБ задержали четверых мужчин, которые, как утверждается, были пособниками международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ). Задержания происходили на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дагестана, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ЦОС ФСБ, которое приводит «Интерфакс» говорится, что подозреваемые, «следуя инструкциям от функционеров терорганизации», регулярно переводили деньги на счета боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», за счет которых приобретались вооружение, транспортные средства и амуниция. Средства также использовались «для пропаганды террористической деятельности».

«По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты средства связи, платежные инструменты, иные документальные материалы, подтверждающие их противоправную деятельность»,— говорится в сообщении.

ФСБ также опубликовала видео с задержания четверых мужчин. Один из них был задержан в одной из квартир многоэтажного дома. На следующих кадрах еще одного мужчину задерживают на железнодорожной станции. Третьего, согласно видео, сняли с самолета. Четвертый мужчина был задержан на территории частного дома. Следственное подразделение ФСБ возбудило уголовные дела по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

«Хайят Тахрир аш-Шам» — радикальная исламистская группировка, участвующая в сирийской гражданской войне. Была создана в 2017 году на базе запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры». В июне 2020 года Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...