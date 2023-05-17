Выдача потребкредитов в Свердловской области за год выросла почти в два раза

В Свердловской области в апреле 2023 года было выдано 34,8 тыс. потребкредитов, что почти в два раза выше показателей аналогичного периода 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). При этом выдача потребкредитов относительно марта 2023 года немного сократилась — на 3.7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Несмотря на незначительное снижение выдачи потребительских кредитов в апреле, ситуация в этом сегменте розничного кредитования, в целом, остается достаточно стабильной»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В целом, по его словам, на фоне общей неопределенности заемщики стараются осторожно подходить к получению новых кредитных обязательств.

Напомним, в марте средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 341 тыс. руб. (+70% за год). Радикальный рост зафиксирован на фоне серьезного падения показателей в марте 2022 года, связанного с введением западных санкций после начала СВО. Увеличение среднего чека эксперты объяснили подорожанием наиболее популярных для кредитования товаров: автомобилей, недвижимости и электроники.

Диана Сунагатуллина

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