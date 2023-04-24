Заемщики почувствовали оттепель

В марте 2023 года средний размер потребительского кредита в Свердловской области составил 341 тыс. руб., что на 70% выше показателей марта 2022 года, следует из данных НБКИ. Радикальный рост зафиксирован на фоне серьезного падения показателей в марте 2022 года, связанного с введением западных санкций после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Увеличение среднего чека эксперты объяснили подорожанием наиболее популярных для кредитования товаров: автомобилей, недвижимости и электроники.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Свердловской области в марте 2023 года средний размер потребительского кредита составил 341 тыс. руб., что на 5,6% выше показателей февраля и на 70% выше показателей аналогичного периода 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру среднего чека регион занимает седьмое место в стране. Столь радикальный рост в НБКИ объяснили падением среднего чека в марте прошлого года: «Это стало следствием первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление после начала СВО». Тогда в Свердловской области падение составило 21%.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) пояснили, что средний чек потребительского кредита уменьшился прошлой весной ввиду непростой экономической ситуации, в том числе, в силу резкого роста ключевой ставки. «Когда ситуация стабилизировалась, этот показатель стал расти. Уже к августу-сентябрю 2022 года он вышел на нормальные значения и продолжает увеличиваться. И такая тенденция сохраняется до сих пор»,— отметили в УБРиР. В банке «Синара» подтвердили рост среднего чека, но связывают это «исключительно с высокой фактической потребительской инфляцией за прошедший год».

По итогам первого квартала 2023 года средний размер кредита наличными в банке «Открытие» в Свердловской области составил 610 тыс. руб., рост относительно показателей аналогичного периода 2022 года составил 8%. «Одним из факторов, повлиявших на динамику средней суммы кредита, стало резкое изменение ключевой ставки кредита в феврале-марте 2022 года. В связи с этим сократился спрос на кредитование, проходили единичные сделки. Потому сравнивать показатели марта 2022 года и марта 2023 года не совсем корректно»,— считают в «Открытии». В банке отметили, что косвенно на изменение средней суммы кредита могло повлиять широкое распространение кредитных карт, которые клиенты чаще предпочитали использовать для оплаты крупных покупок.

«Сейчас экономика работает более-менее нормально. Вполне возможно, что люди ощущают более-менее стабильное положение, поэтому вновь перешли к кредитованию»,— рассказал «Ъ-Урал» директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин. По его словам, увеличение среднего чека связано с тем, что наиболее популярные категории кредитования населения подорожали.

«Цены на машины и технику выросли. Цены на недвижимость не упали, а во многих случаях подросли. Это три самые популярные категории, по которым кредитуется население, они все выросли в цене»,— пояснил господин Марамыгин.

Как рассказал «Ъ-Урал» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, сейчас на рынке потребительского кредитования сократилась доля заемщиков, берущих кредиты на небольшие суммы. «Я думаю, что люди с небольшими доходами и сами не берут кредиты. Вряд ли они возьмут кредит на новые телефоны или еще что-то. Люди будут брать кредиты, скорее всего, на образование, на недвижимость и крупный ремонт, на машины»,— пояснил он. Эту тенденцию подтвердили в банках «Синара», «Открытие» и УБРиР.

Определяющим критерием для принятия банками решения о выдаче потребительских кредитов директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.

«Качественным заемщикам банки готовы выдавать потребкредиты со значительно более высоким средним чеком»,— пояснил он.

«Ранее небольшие кредиты выдавались по схеме скроллинга (системы оценки заемщика, с помощью которой банки могут предсказать, насколько аккуратно человек будет выплачивать кредит. — «Ъ-Урал»). Сейчас банки свои модели ужесточили. Вдобавок Банк России достаточно активно препятствует массовой раздаче высокопроцентных кредитов не самого высокого качества»,— резюмировал господин Болотин.

Напомним, в Свердловской области в марте выдали 34,8 тыс. потребительских кредитов, что на 18,2% выше показателей предыдущего месяца и на 164% выше показателей аналогичного периода 2022 года.

Диана Сунагатуллина