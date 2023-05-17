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Сотрудники Нововоронежской АЭС отмечены государственными знаками отличия

Указом Президента РФ первый заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС Анатолий Фёдоров удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Начальникам реакторного и турбинного цехов энергоблока №5 Алексею Каприелову и Василию Диденко присвоено почетное звание «Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации».

Анатолий Фёдоров - первый заместитель главного инженера НВ АЭС - был отмечен медалью ордена За заслуги перед Отечеством

Фото: из архива УИОС НВ АЭС

Под непосредственным руководством Анатолия Фёдорова, долгое время занимавшего должность главного инженера, впервые в России были проведены масштабные и уникальные работы по повторному продлению срока эксплуатации энергоблока №4 Нововоронежской АЭС. Итогом модернизации стало продление срока эксплуатации до 60 лет.

Во время строительства инновационных энергоблоков Нововоронежской АЭС с ВВЭР-1200 Анатолий Фёдоров курировал предпусковые наладочные работы, испытания и опробования оборудования, холодно-горячую обкатку и ревизию реакторной установки, а также руководил первой после сдачи в промышленную эксплуатацию перегрузкой ядерного топлива в реакторе.

Он был отмечен такими наградами, как почетная грамота Министерства энергетики Российской Федерации, знак Министерства энергетики Российской Федерации «Заслуженный энергетик».

Алексей Каприелов - начальник реакторного цеха энергоблока №5 НВ АЭС, заслуженный работник атомной промышленности РФ

Фото: из архива УИОС НВ АЭС

Алексей Каприелов и Василий Диденко принимали активное участие в мероприятиях по модернизации энергоблока №5, позволившим продлить срок его эксплуатации на 30 лет. Также начальники цехов внесли большой вклад в подготовку и проведение миссии группы анализа эксплуатации безопасности Международного агентства по атомной энергии (OSART МАГАТЭ) на энергоблоке №5 Нововоронежской АЭС.

Все трое сотрудников имеют стаж работы в атомной отрасли более 40 лет, обладают знаками отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Василий Диденко - начальник турбинного цеха энергоблока №5 НВ АЭС, заслуженный работник атомной промышленности РФ

Фото: из архива УИОС НВ АЭС

«Факт того, что сотрудники Нововоронежской АЭС были отмечены серьезной государственной наградой, говорит о правильном выборе вектора нашего движения. Персонал атомной станции постоянно приобретает опыт, который впоследствии используется для решения сложных производственных задач. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить экономическое развитие нашей страны», - отметил директор НВ АЭС Владимир Поваров.

В настоящее время электроэнергетика, в том числе атомная, демонстрирует высокую ответственность, эффективность и устойчивость. Отрасль успешно адаптируется к новым условиям и изменениям, происходящим на глобальном рынке. Энергетическая инфраструктура гарантирует экономическую стабильность страны, а также бесперебойное снабжение коммунальными услугами граждан.

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