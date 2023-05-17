Ритейлер Home Depot прогнозирует первое с 2009 года годовое снижение продаж

Во вторник, 16 мая, американский крупный ритейлер Home Depot, специализирующийся на торговле товарами для дома, хозяйства и ремонта, представил отчетность за первый квартал и прогнозы на 2023 год в целом. Выручка компании в первом квартале снизилась на 4,2%, до $37,3 млрд. Чистая прибыль упала более чем на 8,5%, составив $3,9 млрд. Home Depot также прогнозирует, что в 2023 году в целом выручка будет на 2–5% ниже, чем годом ранее. Если прогноз подтвердится, это будет первое годовое снижение продаж компании с 2009 года. Акции Home Depot после публикации отчетности снизились на 2%.

По мнению экспертов, плохие результаты Home Depot связаны с инфляцией и общей макроэкономической нестабильностью, из-за чего потребители откладывают многие крупные покупки. «Американский потребитель чувствует себя несколько более неуверенно, чем несколько месяцев назад. Я думаю, что это станет общим лейтмотивом того, что мы будем слышать и от других ритейлеров»,— считает аналитик компании Truist Securities Скот Чиккарелли. Кроме того, если во время пандемии и локдаунов продажи товаров для дома и ремонта активно росли, то теперь среди американцев снова растет спрос на путешествия, еду вне дома и др.

Яна Рождественская