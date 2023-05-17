Сбербанк на 1 млрд рублей профинансировал строительство жилого комплекса УГМК

Сбербанк профинансировал строительство пятой очереди ЖК «Макаровский», возведением которого занимается компания «УГМК-Застройщик». Как сообщили в пресс-службе банка, сумма одобренной кредитной линии составила 1 млрд руб. Общая площадь строящегося жилья превысит 5,5 тыс. кв. м., в новом доме будет 59 квартир.

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По словам гендиректора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, окончание строительства запланировано на конец 2024 года. Новая очередь появится на месте офисного здания между ЖК «Макаровский квартал» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Рядом — в отдельном крыле — построят офисный семиэтажный центр, который займет сам застройщик.

Напомним, строительство жилого комплекса на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось еще в 2017 году. Проект подразумевает возведение ЖК площадью 90 тыс. кв. м жилой недвижимости и 20 тыс. кв. м коммерческой на участке площадью 5,3 га.

Диана Сунагатуллина

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