УГМК получила положительное заключение экспертизы, по строительству дома на месте офисника

Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» получил положительное заключение экспертизы на строительством многофункционального жилого комплекса на Челюскинцев, 58. Новая очередь появится на месте офисного здания, которое должны будут снести.
Фото: Проектная документация
«Разрешение на строительство планируем получить в начале февраля. Как получим, начнем демонтаж здания. Демонтаж мы закончим за пару месяцев и начнем строительство. Дом небольшой, думаю, что к концу 2024 года мы его должны сдать», — рассказал «Ъ-Урал» гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.
Напомним, на месте офисного здания планируют построить последнюю пятую очередь «Макаровского квартала» площадью 5 тыс. кв. м, высотой девять этажей. Рядом — в отдельном крыле — построят офисный семиэтажный центр. Строительство жилого комплекса на месте бывшего Екатеринбургского мукомольного завода началось в 2017 году. Проект подразумевает возведение ЖК площадью 90 тыс. кв. м жилой недвижимости и 20 тыс. кв. м коммерческой на земельном участке площадью 5,3 га.