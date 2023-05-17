Более 20 школ и детсадов планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2023 году

Здания девяти школ и 13 детсадов планируется капитально отремонтировать в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщил директор департамента строительства Илья Гор на заседании профильной комиссии думы 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разрушенный фасад гимназии №25 во время ремонта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Разрушенный фасад гимназии №25 во время ремонта

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, объявлены конкурсы по выбору подрядчиков на ремонт в гимназиях №2 и №25, школах №№51, 81, 134, 182, 186 и 12 детсадах. Работы должны начаться в мае-июне 2023 года.

Кроме того, в декабре 2022 года были заключены контракты на ремонт кровель школ №14 и №79 и детсада №144. Работы должны завершиться до августа 2023 года.

В 2022 году на ремонт школ и детсадов города было направлено более 210 млн руб., из них 118,2 млн руб. поступили из федерального бюджета, 82,8 млн руб. — из областного и 10,4 млн руб. — из городского. Подрядчики отремонтировали четыре школы, две гимназии и четыре детсада.

Ранее сообщалось, что на подготовку школ Нижнего Новгорода к 2023/2024 учебному году выделено 1,5 млрд руб. Планируется провести приемку 486 школ и детских садов города.

Елена Ковалева