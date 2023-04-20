На подготовку школ Нижнего Новгорода к новому учебному году направят 1,5 млрд рублей

Нижегородская мэрия направит 1,5 млрд руб. на подготовку школ к 2023-2024 учебному году. Об этом директор городского департамента образования Владимира Радченко сообщил на заседании комиссии по социальной политике в городской думе 20 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, средства пойдут на текущий ремонт школ, модернизацию пищеблоков, антитеррористические и противопожарные мероприятия, покупкуц учебников, компьютерного, лабораторного и спортивного оборудования. Всего планируется провести приемку 486 школ и детских садов города.

Капитальный ремонт по отдельным видам работ планируется провести в девяти школах и 14 детсадах. Работы планируется завершить к 15 августа.

Андрей Репин