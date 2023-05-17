Оглашение приговора экс-главе МЧС Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне» назначено на 27 июня

В судебном разбирательстве в Центральном районном суде Кемерова по третьему уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» выступили с последним словом обвиняемые Александр Мамонтов и Григорий Терентьев. Как и ранее в ходе допроса подсудимых, они не признали свою вину и попросили суд полностью по всем предъявленным им обвинениям вынести оправдательный приговор, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Центрального районного суда.

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На заседании в среду суд также рассмотрел вопрос о мере пресечения для подсудимых, продлив им арест до 10 июля. Оглашение приговора назначено на 27 июня.

Бывшего руководителя ГУ МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова гособвинение за растрату (ч.4 ст.160 УК РФ) и халатность с гибелью двух и более лиц (ч.3 ст.293 УК РФ) просит приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 1 год, к штрафу в 900 тыс. рублей и запретом занимать должности в органах государственной и муниципальной власти с распорядительными функциями на 3 года. Также сторона обвинения требует лишить его звания генерала внутренней службы и государственных наград.

Бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского района ГУ МЧС Григория Терентьева за халатность и мошенничество с использованием служебного положения (ч.3 ст.159) гособвинение предложило наказать 10 годами колонии общего режима с 3 годами запрета занимать руководящие должности, полутора годами ограничения свободы и штрафом в 120 тыс. руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово