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Коммерсантъ FM
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«Для клубов это была идеальная история»

Владимир Осипов — о первом финалисте Лиги чемпионов

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. В ответном матче команда Симоне Индзаги вновь обыграла «Милан», на этот раз со счетом 1:0. Первая встреча завершилась победой «Интера» 2:0. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Интер» и «Милан» играют домашние матчи на одном стадионе — знаменитой арене «Сан-Сиро». Поэтому для клубов это была идеальная история: никуда не надо уезжать, болельщики той и другой команды могли прийти на любую игру. Но в ответном матче поклонники «Интера» превзошли себя — они пели все 90 мин. И, конечно, тех, кто болел за команду Симоне Индзаги, в этот вечер на трибунах было больше. «Интер» собрал €12,5 млн на билетах. Да, матч вряд ли можно назвать зрелищным, но уверен, тем, кто пел в честь «Интера», на это плевать. К тому же хозяева еще и победили.

Италия вернулась «Интером»

Италия вернулась «Интером»

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес. Поклонники клуба устроили в Милане настоящий праздник. Те же, кто просто хотел посмотреть хороший футбол, говорили об игре с некоторым разочарованием. Даже футбольный эксперт Игорь Шалимов, который в прошлом играл за «Интер»: «Я чего-то ожидал более живого от "Милана". Второй тайм был такой вязкий, и, мне кажется, уже у "Милана" ни сил, ни веры не хватало, чтобы сократить счет и постараться побороться».

Зато самые популярные ставки, которые обсуждались перед игрой, зашли. Пари на гол Мартинеса с коэффициентом 2,65, которое советовал амбассадор букмекерской компании «Лига ставок» Виктор Гусев, сыграло. Так же, как ставки на то, что в матче будет забито два мяча или меньше с коэффициентом 1,73, и, конечно, чистая победа «Интера» за 2,24.

Кстати, один из клиентов «Лиги ставок» еще в начале play-off заключил пари на то, что Лигу чемпионов выиграет именно «Интер», зарядив на такой исход 100 тыс. руб. с коэффициентом 7,5. Тем же, кто уверен, что это нереально, комментатор Георгий Черданцев после финального свитка напомнил историю победы команды Жозе Моуринью 13 лет назад: «Все думали, что "Бавария" довольно легко выиграет тот финал Лиги чемпионов. Но Жозе Моуринью взял и поставил Самюэля Это'о в полузащиту, закрывшись полностью и принеся "Интеру" третий кубок чемпионов в истории».

А с кем сыграет «Интер» в Стамбуле, мы узнаем сегодня вечером — «Манчестер Сити» или «Реал». Во втором полуфинальном противостоянии фаворит тоже понятен — это английская команда, и букмекерские расклады говорят сами за себя. Победа «Реала» в гостях идет с коэффициентом 5,2, а поставить на то, что испанский клуб сыграет в главном матче клубного сезона, можно за 3,5. Тех, кто верит в подобные исходы, не много.

И тем не менее «Реал» может лишить финала даже такой, казалось бы, непобедимый клуб, как «Манчестер Сити», считает футбольный аналитик Константин Клещев: «История выступлений "Реала" в Лиге чемпионов говорит в его пользу.

Так что на бумаге "Манчестер Сити" фаворит, а вот как будет в реальности, и что придумает Карло Анчелотти для того, чтобы сдержать атакующую мощь "Сити", мы можем пока только гадать».

Не будем забывать, что первый матч «Реала» и «Сити» в Мадриде завершился вничью (1:1). И в случае ничейного исхода в Англии вполне возможно дополнительное время, а там, кто знает, может, еще и серия пенальти будет. Да, как говорят в таких случаях, «фантастика на втором этаже», но и коэффициенты на подобные исходы серьезные. Например, пари на победу «Сити» в дополнительное время можно заключить с коэффициентом 11, а «Реала» — 26. Конечно, большинство уверены, что «Сити» все решит за 90 мин. Впрочем, такая уверенность была у любителей футбола и в конце прошлого сезона. Закончилось же все тем, что мадридский клуб выиграл самый престижный турнир континента.

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