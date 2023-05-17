Путин присвоил трем свердловским медикам звания «Заслуженный врач РФ»

Президент Владимир Путин издал указ, согласно которому званиями «Заслуженный врач РФ» удостоились заведующие отделениями Свердловской областной клинической больницы № 1 Елена Борецкая и Лев Кардапольцев, а также заведующий отделением городской больницы Асбеста Александр Бодунов.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении главному врачу станции скорой помощи Екатеринбурга Игорю Пушкареву звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ». В феврале президент наградил другими госнаградами свердловчан и тюменцев.

Диана Сунагатуллина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте