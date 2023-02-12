Владимир Путин наградил госнаградами свердловчан и тюменцев

Президент России Владимир Путин удостоил медалями и почетными званиями троих свердловчан и шестерых тюменцев. Указ о награждении государственными наградами был подписан 11 февраля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:

вальцовщик холодного металла открытого АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) Сергей Козлов;

литейщик цветных металлов открытого АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) Евгений Мынсо;

глава Упоровского муниципального района Тюменской области Леонид Сауков;

за активную общественную деятельность — председатель Ишимского объединенного отделения Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Шляхт.

За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалями «За спасение погибавших» награждены трое спасателей Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования»:

начальник поисково-спасательной группы Сергей Ульянов;

спасатель Андрей Чуйко;

спасатель Александр Ярославцев.

Кроме того, президент присвоил почетное звание «Заслуженный экономист РФ» замглавы города Ишима, председателю Комитета финансов администрации Ишима Тюменской области Надежде Кадушкиной за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу. Гендиректор акционерного общества «Сервисавтоматика» (Свердловская область) Андрей Уткин удостоен почетного звания «Заслуженный строитель РФ».

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