Владимир Путин наградил госнаградами свердловчан и тюменцев

Президент России Владимир Путин удостоил медалями и почетными званиями троих свердловчан и шестерых тюменцев. Указ о награждении государственными наградами был подписан 11 февраля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
- вальцовщик холодного металла открытого АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) Сергей Козлов;
- литейщик цветных металлов открытого АО «Каменск-Уральский металлургический завод» (Свердловская область) Евгений Мынсо;
- глава Упоровского муниципального района Тюменской области Леонид Сауков;
- за активную общественную деятельность — председатель Ишимского объединенного отделения Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Шляхт.
За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалями «За спасение погибавших» награждены трое спасателей Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования»:
спасатель Андрей Чуйко;
спасатель Александр Ярославцев.
Кроме того, президент присвоил почетное звание «Заслуженный экономист РФ» замглавы города Ишима, председателю Комитета финансов администрации Ишима Тюменской области Надежде Кадушкиной за заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу. Гендиректор акционерного общества «Сервисавтоматика» (Свердловская область) Андрей Уткин удостоен почетного звания «Заслуженный строитель РФ».