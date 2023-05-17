На ОЖД сожгли третий с начала мая релейный шкаф на железной дороге

Неизвестные повредили релейный шкаф на перегоне Октябрьской железной дороги (ОЖД) Ржевка—Мельничный Ручей во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщил 78.ru. Это уже третий поджог релейных шкафов на железнодорожной сети петербургской агломерации с начала мая.

Злоумышленники отогнули угол дверцы шкафа и залили внутрь горючую жидкость. В результате поджога электрооборудование шкафа было уничтожено полностью.

Напомним, 5 мая за сутки на перегонах Финляндский вокзал—Ланская и Новая Деревня—Лахта также было сожжено два релейных шкафа. В одном случае поджигателя задержали, им оказался курсант одного из венных вузов Петербурга.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте