«Известия»: базовые станции Nokia для сотовых сетей начали ввозить в Россию по параллельному импорту

В середине мая ООО «Макскомм» получило сертификат соответствия, необходимый для ввоза в Россию 20 тыс. базовых станций Nokia, которые поддерживают различные стандарты сотовой связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы «Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии». 20 апреля компания «Макскомм» задекларировала ввоз в Россию комплектующих для 20 тыс. базовых станций связи шведской Ericsson AB, которая официально прекратила работу в стране год назад, сообщал «Ъ».

В материалах Росаккредитации (ведет «Единый реестр сертификатов») говорится, что оборудование было произведено в Финляндии, Венгрии, Польше, Индии и других странах. Кроме того, компания «Макскомм» задекларировала ввоз в Россию 30 тыс. радиомодулей для базовых станций финского производителя. Как уточнил изданию специалист по строительству сетей, эти радиомодули поддерживают стандарт LTE. По его словам, стоимость каждой из них может варьироваться от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Таким образом, вся партия обойдется в 2–4 млрд руб.

«Это комплект оборудования базовых станций Nokia для 2G и LTE, которое полностью идентично уже установленному в российских мобильных сетях. Такое же оборудование официально импортировалось в Россию в период с 2019 по 2021 год. Теперь оно вновь может ввозиться в РФ с использованием параллельного импорта»,— объяснил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Макскомм» учреждено 7 февраля 2023 года с основным видом деятельности «торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями». Гендиректором и владельцем предприятия значится Максим Агеев. Помимо «Макскомма», у господина Агеева нет юрлиц. С 2002 по 2004 год он, по данным «СПАРК-Интерфакс», был директором общеобразовательной школы №4 города Бодайбо Иркутской области.

Источники «Ъ» в апреле оценивали стоимость партии в $30–40 млн. Однако эксперты предупреждали, что для активации оборудования необходимо разрешение Ericsson.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсель ввозить мы будем шведа».