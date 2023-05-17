ВС присел на водительское кресло

Повторная поломка в автомобиле может стать причиной его замены, даже если она не влияет на безопасность вождения. Такое решение вынес Верховный суд. Он рассматривал жалобу гражданина, который требовал новую машину из-за порванной обивки кресла. На дело обратил внимание профильный портал pravo.ru. Собеседники “Ъ FM” признают, что в таких случаях суды часто встают на сторону истцов, которых защищает закон о правах потребителей. Однако бизнес не всегда согласен с такими решениями. По словам предпринимателей, это нередко перерастает в потребительский экстремизм или рождает мошеннические схемы. Подробности — в материале Елены Ивановой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Житель Ярославля купил автомобиль Lada Vesta еще пять лет назад. Гарантию дали на три года, и за это время он зафиксировал семь поломок. Например, из строя вышла механическая коробка передач. Проблемы возникли и с обивкой кресла водителя, причем дважды. Первый раз она порвалась, во второй — потрескалась вставка из кожзама. После этого владелец потребовал заменить автомобиль, но салон отказал.

На сторону последнего встали суды — экспертиза показала, что такой недостаток не влияет на безопасность. Однако Верховный суд признал требование владельца машины законным. Дело в том, что поломка была повторной, говорит партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер», адвокат Сергей Литвиненко:

«Закон достаточно хорошо защищает потребителей. Там сказано, что если недостаток повторяется после устранения, то это является основанием для требования замены товара на товар надлежащего качества. Тут имела место ошибка в решениях нижестоящих судов, поскольку они ошибочно посчитали данный недостаток несущественным, не учли преамбул закона и неверно оценили заключение эксперта».

Продавцы автомобилей говорят, что подобные ситуации не редкость. Но иногда клиенты злоупотребляют своими правами. Например, когда обращаются в суд с незначительными поломками в конце гарантийного срока. Бывали истории, когда владелец требовал заменить машину, купленную на вторичном рынке. Доказать потребительский экстремизм во многих случаях довольно трудно, отметил соучредитель автосалона «Долавто» Сергей Климов:

«Во-первых, нужно иметь опыт таких ситуаций. Во-вторых, на всех этапах инженеры по гарантии, мастера-приемщики должны соблюдать процедурные вопросы, чтобы нельзя было поймать. Если ты не поставил подпись при сдаче машины на заказ в наряде, тебя могут поймать. Три-пять лет назад я с таким часто сталкивался — сейчас стало поспокойнее».

Бизнес пытается решить проблему не первый год. Предложения звучали разные, например, возложить ответственность за поломки не на продавца, а на производителя. Однако в ситуации, когда многие концерны ушли с рынка, сделать это проблематично. Есть и еще один вариант, рассказал руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Если бы у нас в законе появилась норма, которая есть во всех развитых странах, а именно амортизация автомобиля, то тогда потребительский экстремизм как таковой быстро бы потерял свою суть. Когда ты не можешь изыскать новую машину в конце срока гарантии, то у тебя меньше желания идти к юристам и платить им за помощь».

Законом о правах потребителей пользуются и мошенники. О схеме еще пять лет назад рассказывали концерны, которые пострадали от исков, например, Mercedes-Benz, Hyundai и Kia. Человек покупал автомобиль, находил в нем дефект и подавал в суд сразу на производителя. В итоге с компаний взыскивали суммы, которые в несколько раз превышали стоимость новой машины. Подозрение автопроизводителей вызвал тот факт, что решение во многих случаях принимали одни и те же судьи, а экспертизу проводили одни и те же люди.

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