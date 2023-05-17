Саткинская администрация не смогла обжаловать решение суда о сохранении ГЭС «Пороги»

Решение Арбитражного суда Челябинской области о понуждении администрации Саткинского района выполнить работу по сохранению исторического комплекса «Пороги» вступило в силу. 17 мая Восемнадцатый апелляционный арбитражный суд оставил апелляционную жалобу чиновников без удовлетворения, решение первой инстанции без изменения. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В середине февраля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск государственного комитета по охране объектов культурного наследия региона к администрации Саткинского района и обязал ответчика в течении 12 месяцев со дня вступления решения в силу отремонтировать и законсервировать комплекс, включающий Порожскую гидроэлектростанцию. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2017 году госкомитет зафиксировал неудовлетворительное состояние памятника и выдал администрации предписание провести работы по его сохранению до конца 2020 года, но оно до сих пор не не исполнено. Власти Саткинского района обжаловали решение суда, сославшись на то, что проводят некоторые мероприятия по сохранению комплекса, но это длительный процесс и на выполнение всей работы потребуется больше 12 месяцев.

Порожская ГЭС на реке Большая Сатка была запущена в 1910 году вместе с электроферросплавным заводом. До сентября 2017 года гидроэлектростанция работала и была одной из старейших непрерывно действующих в России. Комплекс, включенный в Единый госреестр памятников истории и культуры в 1996 году, находится в собственности муниципалитета. В сентябре 2022 года объект полностью закрыли для туристов из-за угрозы жизни и здоровью.

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