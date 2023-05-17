В Госдуму внесли поправки о проведении досрочных выборов в новых субъектах

В законопроект об изменении Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внесли поправки о проведении досрочных выборов глав вновь созданных муниципальных образований (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) и в органы местного самоуправления в единый день голосования, сообщил в Telegram глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В целях оптимизации избирательных процессов предусматривается проведение досрочных выборов глав муниципальных образований и выборов в органы местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований в единый день голосования»,— написал господин Клишас. В текущем году единый день голосования в России назначен на 10 сентября.

Как сообщил сенатор, в законопроект также внесли поправку о возможности создания электронной копии списка избирателей. Организующая выборы комиссия, согласно поправкам, должна определять количество передаваемых участковой комиссии бумажных бюллетеней в случае проведения дистанционного электронного голосования.

В поправках закреплено, что агитационные материалы не должны содержать призывы к экстремистской деятельности, а также по своему содержанию подпадать под признаки экстремизма. Предлагается не допускать агитацию на сайтах, которые заблокировал Роскомнадзор.

Закупки оборудования для проведения выборов в новых субъектах выводятся в поправках из-под действия № 44-ФЗ ( «О контрактной системе закупок»), чтобы ускорить осуществление закупок, добавил господин Клишас. Это означает, что регионы и муниципалитеты должны будут оплачивать из своих бюджетов работу членов избиркомов и другие расходы на проведение кампаний.

Сенатор сообщил, что поправки он внес совместно с членом СФ Владимиром Полетаевым и депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым, Дмитрием Вяткиным и Леонидом Ивлевым.

Законопроект, в который господин Клишас с коллегами внес поправки, регулирует специфику выборов в новых субъектах РФ и устанавливает особый порядок назначения избирательных кампаний на территориях, где введено военное положение.

Подробнее о законопроекте — в материале «Охота к перемене норм».

Эрдни Кагалтынов