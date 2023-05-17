На Кубани количество пострадавших от укусов клещей выросло в 2 раза

После укусов клещей в лечебно-профилактические учреждения Краснодарского края с начала марта обратился 991 человек — в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Почти половина из обратившихся — дети до 14 лет. Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях зарегистрировано не было.

Как отметили в пресс-службе ведомства, клещи обитают на всей территории Кубани, могут быть носителями возбудителей различных заболеваний. Высок риск заражения людей при их укусах.

На территории региона действуют 44 пункта по приему и проведению лабораторных исследований клещей на наличие возбудителей опасных болезней.

Напомним, в Краснодаре от клещей и комаров обработают около 400 га общественных пространств. Контролировать эффективность проводимых дезинсекционных работ поручил мэр города Евгений Наумов. От клещей уже обработали более 24 га территорий и более 1 тыс. подвальных помещений многоквартирных домов.

Андрей Пугачев