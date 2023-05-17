В Туве утвержден еще один государственный праздник

Депутаты Верховного хурала Республики Тыва утвердили новый государственный праздник – День флага, который будет отмечаться ежегодно 17 сентября. Законопроект рассмотрен в двух чтениях и принят сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rtyva.ru Фото: rtyva.ru

День государственного флага Республики Тыва будет считаться рабочим праздничным днем, пояснили в верховном парламенте республики.

Предложение об установлении официальной праздничной даты, посвященной государственному флагу Республики Тыва, поступило главе региона Владиславу Ховалыгу от актива общественного молодежного движения «Добрые сердца Тувы» в начале мая этого года. После рассмотрения инициативы экспертами госкомиссии по вопросам государственных символов, обсуждения вопроса среди общественности, кабинет министров принял решение внести на рассмотрение Верховного Хурала разработанный проект закона об учреждении 17 сентября Днем государственного флага республики.

Ранее инициаторы предлагали установить праздничную дату 8 февраля, однако во время общественного обсуждения, которое проходило в январе и в котором принимали участие общественные деятели, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений республики, в том числе исследователи истории, было отмечено, что флаг, как главный символ Тувы, был утвержден Верховным Советом республики 17 сентября 1992 года. Таким образом, было принято решение внести в законопроект именно эту дату.

Государственными праздниками Республики Тыва являются также День Республики, который отмечается 15 августа и День Конституции Республики Тыва (отмечается 6 мая). Они являются нерабочими праздничными днями.

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Лолита Белова