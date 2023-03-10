Курортом «Архыз» будут управлять «Горные вершины»

«Кавказ.РФ» и ООО «Горные вершины» подписали договор купли-продажи акций управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления горнолыжным курортом в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе «Кавказ.РФ». Победитель определился в ходе конкурсных торгов, которые состоялись на площадке Минэкономразвития РФ.

Победитель — компания «Горные вершины» предложила за акции «Архыза» 24,2 млрд руб. Другой участник торгов — АО «Партнерс Групп» готово было заплатить за бумаги 19 млрд руб.

После заключения договора «Горные вершины» должны выплатить 6 млрд руб. за 25% плюс одну акцию. Как уточнили в компании, платеж будет произведен в марте-июне «в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов». Оплата второго пакета акций на сумму 23 млрд руб. пройдет в 2030 году. Таким образом, общая покупная цена всех акций составит 29 млрд руб.

По условиям сделки в течение четырех лет с даты заключения договора «Горные вершины» должны будут создать в «Архызе» не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная Поляна и Дукка. В течение семи лет количество мест размещения должно увеличиться до 8 тыс., кроме того, необходимо будет создать не менее 500 посадочных мест в объектах общепита.

В пресс-службе ООО «Горные вершины» уточнили, что финальная стратегия развития курорта Архыз будет представлена в сентябре 2023 года, «ранее, согласно конкурсной документации, будут представлены мастер- и бизнес-планы».

Александра Ларинцева, Пятигорск