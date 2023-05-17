В Черноземье в первом квартале 2023 года смертность снизилась почти на 19%

По итогам первого квартала 2023 года смертность в регионах Черноземья снизилась на 18,9%, или на 7 940 человек. Это следует из опубликованных данных Росстата. Всего в шести регионах в январе-марте скончались 29 001 человек, тогда как в том же периоде 2022 года число умерших составляло 39 641.

В процентном соотношении сильнее всего в Черноземье смертность снизалась в Курской области — на 29,7%. В первом квартале этого года скончались 4 080 человек, в первом квартале прошлого — 5 803. Число летальных случаев сократилось на 1 723.

Более чем на 25% смертность снизилась еще в двух регионах. В Орловской области она упала на 25,4%, или на 997 человек — с 3 930 до 2 933. В Тамбовской области показатель снизился на 25,1%, или на 1 300 человек — с 5 183 до 3 883.

На 20,1%, или на 1 048 человек, смертность упала в Липецкой области. Здесь в первом квартале 2023 года скончались 4 161 человек, тогда как в том же периоде 2022 года — 5 209.

В Белгородской области смертность снизилась на 17,6%, или на 1 139 человек. В январе-марте этого года число летальных случаев составило 5 348, ранее — 6 487.

Наименьшее снижение в процентах зафиксировано в Воронежской области. Здесь показатель упал на 16,8%. При этом в числах регион является первым — снижение на 1 733 летальных случая. Всего в первом квартале этого года скончались 8 596 человек, тогда как ранее 10 329.

В целом в России смертность упала на 21,4%, или на 124 874 человека. Общее число летальных случаев в январе-марте составило 459 778, в том же периоде 2022 года — 584 652.

О сокращении смертности в макрорегионе по итогам 2022 года читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Статистика лишилась короны».

Александр Прытков

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