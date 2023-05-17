Минэкономики хочет отменить преимущественное право покупки доли участников ООО

Минэкономики подготовило поправки, разрешающие не применять преимущественное право покупки доли участником общества с ограниченной ответственностью (ООО) при ее продаже другими владельцами. Для этого нужно будет внести изменения в устав по единогласному решению общего собрания участников, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект поправок.

Сейчас продать долю в ООО третьим лицам участник может только после отказа остальных участников от ее покупки на условиях, предложенных потенциальному покупателю. На реализацию преимущественного права отводится минимум 30 дней.

Предлагаемые Минэкономики изменения помогут обеспечить гибкость корпоративной структуры ООО и оперативность в ее изменении, говорится в пояснительной записке к проекту. Его разработчики считают, что установление в гражданском законодательстве преимущественного права является избыточным при наличии согласия всех участников на вхождение в капитал ООО новых владельцев.

«По запросу бизнеса мы предложили ввести право на отчуждение долей компании вне общего приоритетного для действующих участников порядка»,— подтвердил «Ведомостям» представитель Минэкономики. По его словам, такое решение поможет ускорить принятие решений и совершение сделок с долями в компаниях.

Ранее Минэкономики и Центробанк после долгих споров договорились о правилах идентификации лиц для проведения собраний акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью в дистанционном формате. Подготовленные ведомствами поправки предполагают возможность использования как усиленной квалифицированной, так и усиленной неквалифицированной электронной подписи (УКЭП и УНЭП).

Подробности — в материале «Ъ» «Подписать в трех местах».

Лаура Кеффер