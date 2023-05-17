Комиссия гордумы Екатеринбурга утвердила новую схему одномандатных округов для выборов депутатов

Комиссия по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы приняла схему одномандатных избирательных округов для проведения сентябрьских выборов депутатов. Изменения представил председатель избирательной комиссии Ленинского района Вадим Антошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его данным, в Академическом районе будет два округа (один из них включит часть Ленинского), в Верх-Исетском районе — три (один включит часть Ленинского), в Железнодорожном — три (два включат части Верх-Исетского), в Кировском — три (один включит часть Октябрьского), в Ленинском и Октябрьском — по два, в Орджоникидзевском — пять (один включит части Кировского и Железнодорожного), в Чкаловском — пять (один включит части Ленинского и Октябрьского).

Восемь депутатов поддержали схему, один — воздержался от голосования.

Господин Антошин напомнил, что Ленинский избирком определяет схему, а Гордума ее утверждает. Схему должны утвердить до 24 мая. В случае, если депутаты не сделают это в установленный срок, такие полномочия перейдут Ленинскому избиркому.

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее.

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