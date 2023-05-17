Правительство региона назначило членов комиссии по выборам главы Нагайбакского района

Руководство Челябинской области назначило своих представителей в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Нагайбакского района. Соответствующее постановление, подписанное исполняющим обязанности губернатора Виктором Маминым, опубликовано на портале правовой информации.

Так, членами комиссии стали заместитель главы региона Сергей Сушков, начальник управления по внутренней политике правительства Евгений Горяев и депутат Законодательного собрания Челябинской области Александр Мотовилов.

По данным нагайбакской газеты «Всходы», ранее трех членов конкурсной комиссии выбрало местное собрание депутатов. Это председатель представительного органа Владимир Бурмистров, его заместитель Валерий Голюк и депутат Евгений Стародубцев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 24 марта собрание депутатов Нагайбакского района приняло досрочную отставку главы Ивана Сурменева. Он подал заявление о сложении полномочий после гибели десятилетнего мальчика в селе Фершампенуаз. На школьника упала льдина с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте