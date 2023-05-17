В Кургане продлен запрет на посещение лесов

В Кургане до 2 июня продлен запрет на посещение городских лесов и въезд в них на автомобилях. Соответствующее постановление подписала мэр Елена Ситникова.

Запрет на посещение лесов в Кургане действует с 1 апреля. На территории региона введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на сжигание мусора и сухой растительности, соломы и пожнивных остатков, разведение костров и пожароопасные работы на землях всех категорий.

Накануне губернатор Курганской области Вадим Шумков отменил действовавший на территории региона режим ЧС. Он был введен 28 апреля в связи с распространением природных пожаров.

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