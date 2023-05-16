Вадим Шумков отменил режим ЧС в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановления об отмене режима чрезвычайной ситуации, который ввели на территории всего региона из-за пожаров. Он прекращает действовать с 16 мая, сообщает правительство региона.

В лесах Курганской области режим ЧС был введен 28 апреля, а 7 мая на территории всего региона. Сейчас в Зауралье продолжает действовать особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в результате масштабных природных пожаров 7 мая сгорели дома в семи населенных пунктах четырех муниципалитетов Курганской области. Сильнее всего пострадала деревня Юлдус Шадринского округа, где огонь уничтожил большинство жилых домов. В конце апреля сгорели 76 домов в деревне Логоушка Кетовского района. В результате пожаров в Зауралье домов и недвижимости лишились около 2,5 тыс. человек. Более 20 человек, по данным ТАСС, погибли.