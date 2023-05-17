Суд оставил в СИЗО бывшего замдиректора департамента мэрии Омска, обвиняемого в коррупции

Омский областной суд признал законным решение Куйбышевского райсуда о заключении под стражу экс-заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска Евгения Кондратьева. Таким образом, оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, сообщили в пресс-службе облсуда.

Согласно материалам дела, которое расследует омское управление СКР, 9 марта в одном из кафе на улице Ленина в Омске чиновник получил от заместителя руководителя коммерческой фирмы, занимающейся управлением недвижимостью, взятку 970 тыс. руб. Вознаграждение полагалось за заключение по заниженной стоимости договора аренды нежилых помещений на центральном рынке Омска, а также за общее покровительство.

Бывшего чиновника задержали. 28 апреля Куйбышевский райсуд Омска, удовлетворив ходатайство следствия, поместил Евгения Кондратьева в СИЗО до 25 июня.

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Илья Николаев